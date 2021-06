В интернет се появиха любопитни кадри с националния футболен отбор на Нидерландия, на които се вижда как те отиват към „Йохан Кройф Арена” за последната си тренировка преди двубоя срещу Северна Македония в понеделник. Под аплодисментите на фенове, "лалетата" се придвижват с колела.

On our way 🚴



𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐝𝐚𝐲 -𝟏! ⏳#EURO2020 #MKDNED pic.twitter.com/kg2RSTQv1l