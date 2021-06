Гледката на слон, който тършува в кухнята, не е кой знае какъв шок за тайландско семейство, тъй като то вече е свикнало с посещенията му, предаде Франс прес. "Слонът пак е дошъл да готви", гласи ироничният коментар на Китичай Будчан към видео във Facebook, показващо как едрият бозайник си ровичка с хобота в неговата кухня.

A woman in Thailand found an unexpected visitor in her house in the middle of the night last weekend -- a wild Asian elephant. https://t.co/aoZzLrB2go — CNN International (@cnni) June 22, 2021

Вероятно подтикнато от нощен глад, масивното животно успява да провре главата си в кухнята на Будчан, за да търси храна. В един момент се вижда как слонът вдига найлонова торбичка, пълна с течност, поглежда я за кратко, след което я поставя в устата си, преди видеото да бъде изрязано.

Китичай Будчан и съпругата му живеят близо до национален парк в Западен Тайланд, край езеро, където дивите слонове често се къпят, когато обикалят джунглата.

A hungry elephant broke through the wall of a Thai family’s home and was shooed away after managing to grab a bag of rice.https://t.co/7rceVIp5m2 pic.twitter.com/8hWykC94F0 — USA TODAY (@USATODAY) June 22, 2021

Мъжът не е обезпокоен от внушителния бозайник, разпознавайки редовен посетител, който често се разхожда из къщите в селото, където похапва, преди да да се оттегли и да се върне в джунглата.

Слонът всъщност е унищожил кухненската им стена още през май, създавайки концепция за кухня на открито, казва Будчан. Поредното му посещение през уикенда е било единствено с цел да търси храна. Мъжът допълва, че общото правило за справяне с неканените посетители е да не бъдат хранени.

Some families living in a jungle may be fearful of things going bump at night, but for one household in Thailand, the sight of an elephant rummaging through their kitchen was not a total shock 🐘 https://t.co/Ic6DS3GD1u — AFP News Agency (@AFP) June 22, 2021

"Когато не получи храна, той си тръгва сам. Не бях притеснен от появата му, тъй като вече съм свикнал", допълва мъжът.

Дивите слонове са често срещани в националните паркове на Тайланд и околните райони, като фермерите от време на време съобщават за инциденти, при които гладни стада изяждат плодови и царевични насаждения.