Хиляди хора протестираха днес в центъра на Лондон срещу COVID-ограниченията в Обединеното кралство, след като по-рано този месец правителството отложи за юли отмяната на последните рестрикции заради ръст на новозаразените с коронавируса, предаде Франс прес.

Демонстрантите вървяха под звуците на барабани, музика и свирки от Хайд парк до парламента и държаха в ръцете си транспаранти с надписи "свобода".

June 26, 2021 #londonprotest The sleeping giant is now awake. THE PEOPLE say #EnoughIsEnough pic.twitter.com/V3iin7H3Rd — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) June 26, 2021

"Тук съм, защото мисля, че затварянето ни коства свободата и други наши права", заяви Иън Маккосланд, дошъл специално за протеста от Девън, Южна Англия. "Наистина съм гневен на правителството както всички тук".

С викове "Засрамете се!" демонстрантите хвърляха тенис топки през оградата на официалната резиденция на премиера Борис Джонсън на Даунинг стрийт 10 и на парламента в Уестминстър.

Въпреки напредъка на ваксинационната кампания и продължителното затваряне през зимата, Обединеното кралство от няколко седмици се сблъсква с увеличаване на инфекциите заради варианта Делта на коронавируса.

Протест в Лондон срещу локдауна завърши с ранени и арестувани

Страната регистрира над 18 000 нови случая на коронавирус през последните 24 часа. Влошаването на ситуацията накара правителството да отложи с 4 седмици, до 19 юли, отмяната на последните все още действащи рестрикции.

Това включва отварянето на дискотеките, обслужването на бара в пъбовете и възможността повече от шест души (или повече от две домакинства) да се срещат на закрито.