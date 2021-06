След седмица на рекордни горещини в Москва, градът беше връхлетян от мощна буря. Ураганът унищожи много къщи и коли, събори покриви и наводни улици и метростанции, съобщава „Риа Новости”.

Паднали дървета спряха движението на трамваите на места. Силният вятър събори дори строителен кран в Раменски район.

После недели изматывающей жары на Москву и область обрушился "суперливень". Ураган уже повредил дома и машины, в Раменском рухнул башенный кран, станцию метро "Ясенево" затопило, некоторым трамваям пришлось остановить движение из-за упавших деревьев pic.twitter.com/CrDhXjanAK — РИА Новости (@rianru) June 28, 2021

Властите отправиха призиви към местните жители да бъдат изключително внимателни, ако излизат навън.

Another video showing the aftermath of the Moscow storm….(more thunderstorms forecast for later today) pic.twitter.com/sEXzBxv2yd — Will Vernon (@BBCWillVernon) June 28, 2021

❗️A huge storm has hit the Russian capital, after Moscow had seen a mini heatwave for the past two weeks - with temperatures reaching 36 degrees Celsius.



(Via RT) pic.twitter.com/gqtWfgaKrA — Randi M 🐴 (@RandiM20) June 28, 2021

Moscow's long heatwave has come to an abrupt end, today, with a very bad storm.



In the city's north-eastern suburbs, lightning struck a transformer substation, starting a fire. pic.twitter.com/hDMzrUUfVm — Bryan MacDonald (@27khv) June 28, 2021