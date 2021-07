Футболната суперзвезда Лионел Меси вече е свободен агент, пишат Gong.bg . Легендата на "Барселона" не е преподписал договора си, който изтече в полунощ, а на официалния сайт на клуба няма новина, която да потвърждава преподписването на контракта.

В полунощ испанският „Марка” гръмна, че кошмарите им се сбъдват и 7504 дни, след като звездата подписа първия си договор с "Барса" като дете на една бяла салфетка, той вече не е футболист на каталунците. Или поне юридически.

🚨 Lionel Messi is a free agent!



His contract at Barcelona expired at the end of June, meaning he's now without a club.