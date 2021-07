От своите конкуренти до рационалното разпределяне на енергията, състезателите на Tour de France имат от какво да се притесняват и по улиците.



По време на първия етап от известното състезание, фен пристъпи пред основната група състезатели, държейки картонен знак, за да покаже съобщение за телевизионните камери.



Тъй като няма достатъчно време, за да се измъкне от пътя, немският колоездач Тони Мартин се сблъска със зрителя, което доведе до ефект на доминото.



Това доведе до първото спиране на състезанието, тъй като състезател от Team DSM беше принуден да се оттегли с контузия.



Победителят в Тур дьо Франс през 2012 г. Брадли Уигинс заяви, че не одобрява постъпката на запалянкото.

“A major crash at the Tour de France occurred when a cyclist collided w/ a fan's sign that extended over the road.”



As an event planner- this made my stomach drop.



Even though an event has run for years & years- you must always be ready for anything. https://t.co/KQvT2bqsUl