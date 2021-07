Американецът Стивън Тото от Фрамингам, Масачузетс, спечели за втори път през последните четири години един милион долара от лотарийна игра, съобщи ЮПИ.

Мъжът казва, че решил да вземе талон от лотарийна игра в последния момент, докато плащал сметката си в магазин в града. Той купил талон за тридесет долара и се озовал с печалба от един милион щатски долара.

Stephen C. Toto of Framingham, Massachusetts, made a last-minute decision to buy a lottery ticket, and for the second time in his life, collected a $1 million prize, according to the Massachusetts State Lottery.https://t.co/tYi4tD1sfH