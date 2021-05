Печелившият билет от лотарията на Калифорния на стойност 26 милиона долара буквално е бил изпран, съобщава Асошиейтед прес. Късметлийката, спечелила джакпота в Суперлото плюс съобщила, че билетът останал в джоба на панталоните й, и бил изпран по невнимание заедно с тях.

Огромна печалба от лотарията в Калифорния остана непотърсена

