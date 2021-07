Египетско-японска археологическа експедиция завърши изваждането на втората Слънчева слънчева лодка на Хеопс от ямата до Голямата пирамида в Гиза, където е открита, съобщи в. "Ал Ахрам". Близо 1700 дървени фрагменти са изкопани от тринадесет пласта в ямата, като първоначалната им реставрация и регистрация е завършена.

1343 парчета вече са преместени в Големия египетски музей до пирамидите в Гиза, който се очаква да бъде открит с пищна церемония до края на тази година. Там тече подготовката за финалната фаза на реставрацията и сглобяването на ладията. Лодките на Хеопс ще бъдат експонирани в специална сграда в музейния комплекс.

Today's site is the Giza Solar Boat Museum, created to house, protect and display Khufu's cedar solar boat that was found buried near Khufu's pyramid. The museum is very close to where the boat was found. It had been split into 1224 pieces before being buried. It's not known..... pic.twitter.com/O44cmoJEmq