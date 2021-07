Мощен взрив стана тази вечер на търговски кораб в пристанището на Дубай, предаде ТАСС.

На борда на плавателния съд е избухнал пожар. Пожарни коли и линейки веднага са се насочили към пристанище Джебел Али.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Експлозията е станала в един от контейнерите на борда на кораба, съобщи държавната информационна агенция на Обединените арабски емирства.

An explosion has occurred at Jebel Ali Port, #Dubai, #UAE. Initial reports are of an incident involving an oil tanker, these reports aren’t currently confirmed. pic.twitter.com/YptV36JEk4 — Aurora Intel (@AuroraIntel) July 7, 2021

Причина за взрива е инцидент - взривил се е контейнер със запалителни материали. Пожарът е бил овладян. Няма информация за жертви и пострадали.