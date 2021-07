Анкета Имаше ли дузпа за Англия? Да Не Резултати

Фенове на Англия са заслепили вратаря на Дания Каспер Шмайхел с лазер при дузпата, изпратила "трите лъва" на финал на UEFA EURO 2020. Това показват кадри, публикувани в социалните мрежи. Шмайхел всъщност спаси удара на Хари Кейн, но англичанинът не сбърка след добавката.

•Two balls on the field.

•Sterling taking a dive to get penalty.

•Laser in the eye of Danish goalie Kasper Schmeichel before Harry Kane shot the penalty.



The referee and match officials saw none.

Denmark was robbed.

England got gifted.#ENGDEN #EURO2020 #englandvdenmark pic.twitter.com/6uFkB9bxPs — Akki (@Akkiakki1137) July 7, 2021

След мача ITV показа кадри от зелен лазер, насочен към лицето на вратаря, и заклейми фена, който го прави.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a — Swansea Beat ⚽️ (@swanseabeat) July 7, 2021

„Които и да са, те са идиоти... Глупаво е и Каспер не заслужава това“, каза водещият Марк Поугач.

I think he didn’t touch him and also there were two balls on the field. #ENGDEN #EnglandDenmark #Eurocopa2021 pic.twitter.com/eIElJgcIPN — Nacho Correa (@nachotv) July 7, 2021

Други клипове показват, че малко преди Стърлинг да бъде фаулиран, на терена има втора топка. Според правилата в такъв случай играта трябва да бъде спряна.