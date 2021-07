Олимпийското село в Токио бе открито днес, 10 дни преди старта на най-големия спортен форум в света. Събитието беше скромно заради ситуацията около пандемията от COVID-19, която продължава да се влошава в последните дни.

Селото е изградено върху 44 хектара в крайбрежния квартал Харуми. Има 21 жилишни сгради.

Олимпийският огън пристигна в Токио (ВИДЕО)

Представители на медиите не бяха допуснати на церемонията по откриването заради стриктните противоепидемични мерки. Много полицейски автомобили бяха паркирани пред селото, докато автобуси влизаха в оградения комплекс. Национални знамена бяха окачени на балконите на някои от жилищните сгради.

По принцип олимпийците трябва да ограничат престоя си в селото, като ще отсядат в него пет дни преди състезанията си и ще го напускат в рамките на два дни след приключването им. Ежедневните тестове за коронавирус и носенето на маски са сред строгите предпазни мерки, които се налагат на около 18 000 спортисти и служители, когато отседнат в селото. В него има ресторанти, фитнес, център за допинг контрол и клиника, специализирана в лечението на COVID-19.

Арестуваха жена, стреляла с воден пистолет срещу олимпийския огън (ВИДЕО)

Откриването на селото се случи ден, след като в Токио влезе в сила ново извънредно положение. Олимпийските делегации започнаха да пристигат в Япония в началото на юли за лагери преди Игрите, като над 2200 спортисти се очаква да влязат в страната тази седмица.

