Силни гръмотевични бури обхванаха Германия днес, предимно в западната част на страната, съобщиха местните власти, които очакват повече валежи през следващите дни, предаде Франс прес. Пожарникар се е удавил по време на акция в Алтона, в провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщиха местните медии тази вечер.

Източната част на страната също не е пощадена. В провинция Саксония един мъж е в неизвестност. В провинция Северен Рейн-Вестфалия, най-гъсто населената в Германия, проливните дъждове причиниха значителни щети, особено в няколко старчески домове.

В няколко населени места водата се е покачила до близо метър в малките улички. Много мазета са били наводнени. Дървета бяха изкоренени от силните пориви на вятъра.

Пожарникарите са използвали лодки край Дюселдорф, за да спасят трима шофьори, които са останали с автомобилите си в наводнен магистрален тунел.

В съседните провинции Саар и Рaйнланд-Пфалц, както и североизточната Мекленбург-Предна Померания бе издадено предупреждение за гръмотевична буря. Очаква се и други северни провинции да преживеят гръмотевични бури, придружени от проливни дъждове и градушки.

