Хеликоптер Black Hawk, участващ в тренировъчен полет за Деня на авиацията, кацна на кръгово кръстовище в Букурещ след техническа повреда, съобщава румънската държавна информационна агенция Agerpress, цитирана от Агенция „Фокус”.

Black Hawk helicopter down in Bucharest, Romania. They were flying in formation. The Black Hawk started losing altitude and landed in Charles de Gaulle square, knocking down two light post.#helicopter #blackhawk #down #romania #bucharest #emergency #landing pic.twitter.com/ymVhhhxvW3