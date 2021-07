На жителите в южния нидерландски град Меерсен и района днес бе наредено да се евакуират заради скъсана дига, предаде Ройтерс.

Аварийните служби казаха, че четири околни села ще бъдат залети от придошлата вода. "Незабавно напуснете домовете си и идете на безопасно място", призоваха в онлайн предупреждение службите и поясниха: "В дигата има голяма дупка".

Премиерът Марк Рюте обяви за национално бедствие наводнението в провинция Лимбург. Стотици пожарникари и войници работят по укрепването на дигите и евакуират хората. Водите на реките Маас и Рур достигнаха вчера рекордно високи равнища, надхвърлили тези от наводненията през 1993 и 1995 г.

Hundreds of people fled their homes in and around the southern Dutch town of #Meerssen after #floods broke through a dyke on Friday, as rising waters left a path of destruction across the region.https://t.co/4x6sQS5pcE