След пътуването си до ръба на Космоса, основателят на Amazon Джеф Безос се завърна на Земята с нова мисия – да направи света по-добър. Минути след историческия полет, поставил началото на космическия туризъм, милиардерът започна изненадваща филантропска инициатива, наречена "Награда за храброст и гражданство". Тя има за цел да почете онези, които са "демонстрирали смелост" и са се опитали да бъдат обединители в един разединяващ се свят, казва Безос.

„Нуждаем се от хора, които действат твърдо и вярват в това, което правят“, заяви милиардерът, докато раздаваше 200 милиона долара на двама души, в които вярва.



Най-богатият човек в света обяви във вторник, че планира да дари по 100 милиона долара на сътрудника на CNN Ван Джоунс и готвача на знаменитости Хосе Андрес.

„Те могат да дадат всичко за благотворителност или да споделят богатството си. Свободни са да правят със сумата каквото си поискат“, каза Безос на пресконференция след пътуването си в космоса, съобщава CNN.

„Светът повече от всякога се нуждае от обединители. Нуждаем се от хора, които упорито преследват целите си. За съжаление живеем в свят, в който твърде често това не е така. Но ние имаме модели за подражание. Ван Джоунс и Андрес несъмнено са от тях”, добави Безос.





Докато приемаше наградата, Джоунс каза: „Понякога мечтите се сбъдват“.

Инициативата на Безос идва в момент когато той и колегите му милиардери като Ричард Брансън, инвеститорът на Virgin Galactic, понасят критики за това, че харчат богатството си за космически туризъм. По-рано Безос беше обвинен, че не допринася достатъчно за благото на обществото, но през последните години той дари милиарди долари за различни каузи, сред които климатичните промени и хранителните банки.

