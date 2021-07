Астрономи за пръв път наблюдаваха формиране на луна около планета извън Слънчевата система, съобщиха Ройтерс и АФП. С помощта на обсерваторията АЛМА в Чили учените са засекли диск от газ и прах, струпващ се около една от две млади планети, които се движат в орбита около младата звезда PDS 70, намираща се на около 370 светлинни години от Земята.

От такива околопланетни дискове се раждат естествените спътници. Откритието дава по-ясни познания за оформянето на планетите и естествените им спътници, казват учените.

Повече от 4400 екзопланети са открити извън нашата Слънчева система. Досега край тях не са откривани околопланетни дискове, защото почти всички екзопланети са разположени в напълно зрели слънчеви системи с изключение на двете "новородени" планети, които се движат в орбита около PDS 70.

