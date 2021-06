Сондата "Джуно" на НАСА осъществи първото от две десетилетия близко прелитане край Ганимед - най-голямата луна на Юпитер, предаде Асошиейтед прес. "Джуно" прелетя край ледената луна Ганимед на разстояние от 1038 километра. За последен път космически апарат се е намирал толкова близо през май 2000 г., когато край най-голямата луна в Слънчевата система прелетя друга сонда на "НАСА" - "Галилео".

НАСА пусна първите две снимки на "Джуно" във вторник. Изображенията показват кратерите на Ганимед и дълги, тесни характеристики, вероятно свързани с тектонски разломи. На едната снимка се вижда далечната страна на юпитеровата луна, противоположно на Слънцето.

