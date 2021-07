Противници на така наречения "зелен пропуск" в Италия протестираха срещу по-строгите правила за влизане в ресторанти и барове, наложени заради пандемията от коронавируса, предаде ДПА.

Около 2000 души се събраха снощи на митинг в северния град Торино. "Не на зеления пропуск", скандираха демонстрантите.

"Зелен пропуск" е другото име в Италия на европейския цифров сертификат, отбелязва ДПА.

Протестът последва решение на правителството на премиера Марио Драги здравните мерки да бъдат затегнати с оглед на повишилите се равнища на разпространение на коронавируса.

От 6 август ще се изисква доказателство за ваксинация или за преболедуване или отрицателен тест, направен не по-рано от 48 часа, при посещения, например, на ресторанти на закрито, музеи, фитнеси и басейни.

