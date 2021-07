Няколко хиляди противници на продължаващите във Великобритания анти COVID ограничения се събраха на митинг в центъра на Лондон, предаде ТАСС. Колоната премина от площад "Трафалгар" по улица "Уайтхол" до резиденцията на премиера Борис Джонсън на "Даунинг стрийт" 10, където образуваха кордон.

По пътя на шествието бяха разположени множество полицаи. По служители на реда бяха хвърлени няколко пластмасови бутилки и други малки предмети, но те не отговориха на провокациите. Повечето протестиращи обаче преминаваха мирно, а някои от тях бяха довели със себе си малки деца.

Участниците в кордона пред премиерската резиденция хвърляха тенис топки с обидни надписи, запалени бяха няколко димки. Протестиращите издигаха лозунги с искане да бъдат отменени всички ограничения.

Clashes outside Downing Street during latest London anti-lockdown protest. There were ugly scenes outside Downing Street as scuffles broke out between protesters and police, as well as between demonstrators themselves. #londonprotests #londonprotest pic.twitter.com/tW3mYJKF0H — Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 24, 2021

Въпреки че формално властите отмениха всички ограничения в Англия на 19 юли, гражданите трябва да се подчиняват на редица изисквания заради сложната епидемиологична обстановка. В бъдеще все по-често ще се налага представяне на ваксинационен паспорт, в лондонския транспорт носенето на маски остава задължително, както и за феновете на спортни мероприятия.

This wretch, screeching in Trafalgar Square, compares NHS healthcare workers to Nazis and calls for those involved in vaccines to be hanged with thousands cheering her on



Why should any Healthcare worker ever help any of these idiots? #freedomrally #londonprotests Brexit Britain pic.twitter.com/QEJk39Mkrq — Fiona Adorno 💙 (@FionaAdorno) July 24, 2021

Заразените с COVID трябва да се самоизолират за 10 дни. Изолацията е задължителна и за контактните със заразени.

До този момент първа доза от ваксина срещу коронавирус са получили 88 процента от всички пълнолетни граждани на страната, а с две дози са 69,5 на сто.

I see the anti-lockdown fuckwits are back in Trafalgar Square, protesting about the lack of anything to protest about.#londonprotest pic.twitter.com/KIZ2igDx9j — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) July 24, 2021