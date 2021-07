Българската състезателка по спортна стрелба Антоанета Костадинова спечели първото отличие от планетарно ниво за себе си, след като стигна второто място при стрелбата на 10 метра. За огромно наше съжаление българката преклони глава пред участничастката от руския олимпийски комитет Виталина Патарашкина, за да се сдобие с първи медал в спортната стрелба от 2004-а година насам, който е сребърен.

Усилията и методичната работа на Антоанета Костадинова и нейният треньор даде резултат, с което България заслужи своя медал, макар да остана горчивина заради пропуска за златото. Родената в Търговище стрелкиня водеше до самия край от надпреварата, ала Патарашкина с последния си изстрел триумфира в състезанието между двете.

