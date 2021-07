Изключително топло посрещане за Еманюел Макрон във Френска Полинезия. След като слезе от самолета в Папеете, столицата на островната държава, Макрон беше посрещнат с десетки цветни гирлянди, както повелява традицията за гостоприемство на полинезийците.

Макрон е говорил с японския премиер за французин, който от три седмици е в гладна стачка в Токио

#Macron getting on his French Polynesian spy uniform- Code Name: Christmas Tree :) https://t.co/flNpfkmM7v