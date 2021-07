Съединените щети възобновиха в петък депортационните полети за мигрантски семейства, пристигнали на американско-мексиканската граница, предаде Ройтерс. Стъпката идва на фона на рязко увеличение на броя на мигрантите на южната граница.

Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че семейства от Гватемала, Хондурас и Салвадор, които нямат законови основания да останат в САЩ, ще бъдат върнати с депортационните полети в родните си страни.

