Пожарникарите в Италия съобщиха днес, че втори пореден ден се борят с горски пожари в Сицилия, които достигнаха град Катания, принуждавайки хората да напуснат домовете си, а местното летище да затвори временно, предаде Ройтерс.

През последните 24 часа в Сицилия са извършени 250 операции по гасене, от които 50 само в Катания. Градът, известен със своята барокова архитектура, е разположен по склоновете на връх Етна на източния бряг на острова.

Italy - The fires, which broke out in the afternoon at different locations near Catania and spread rapidly because of the wind, caused several families to be evacuated, according to media reports.



Пожарите засегнаха района на Катания с излаз към морето, разрушавайки местния курорт Ла Капанина, където снимки в социалните мрежи показват овъглени шезлонги и чадъри.

The Italian resort at Catania succumbs to the raging wildfire as firefighters attempt to slow down the fire's progress.



При близо 40 градуса по Целзий горещите ветрове разпалиха пламъци по целия остров, като пожари избухнаха и в провинция Палермо, предизвиквайки дъжд от пепел в столицата на Сицилия, съобщиха местни медии.

Италианският клон на Световния фонд за дивата природа (WWF) съобщи междувременно днес, че близо 20 000 хектара земя на остров Сардиния са пострадали от пожарите по-рано тази седмица, при които загинаха животни и бяха унищожиха вековни гори.