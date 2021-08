Голям пожар избухна край Атина. Самолети и хеликоптери гасят огъня в три северни предградия на столицата, недалеч от военното летище в "Ахарнес". Според гръцките медии, вече горят къщи в някои квартали.

Повече от 350 пожарникари са се отзовали на първия сигнал за бедствие. В района тече евакуация.

Засега няма данни за жертви и ранени.

Заради пожарите е спряно движението на отсечка от една от основните магистрали за гръцката столица Атина-Ламия, като се използват обходни пътища. Спряно е и движението на железопътния транспорт. Евакуират се служителри на фирми, работещи в района.

Руски самолет-амфибия Бе-200 ЧС участва в потушаването на голям горски пожар, избухнал днес в горска местност в северното атинско предградие Варибоби, предаде гръцката телевизия ЕРТ-1.

Огънят бушува на голям фронт, но за момента не застрашава нито жилищни домове в района, нито намиращия се на голямо разстояние от него бивш летен кралски дворец в Татой.

The Varibobi fire is still burning ~ temperature on my balcony 38C /100F #Athens pic.twitter.com/3O41nURqMI — Niki Morgan ~ Vaxxed! 🇬🇧🇬🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@NikeMorgan) August 3, 2021

В борбата с огнената стихия участват 20 пожарни коли, два отряда пожарникари, четири хеликоптера и четири самолета. Усилията на огнеборците са затруднени от труднопроходимия терен.

Пътната полиция е спряла движението по моста Варибоби, за да ограничи достъпа до района на пожара. Министерството за защита на гражданите е изпратило смс-предупреждение до жителите на районите Варибоби и Крионери да затворят прозорците и вратите на довомете си, за да предотвратят попадане на дим в жилищата.

Fire Breaks Out in Athens Suburb of Varympompi https://t.co/milVY0k89G — Greek Reporter (@GreekReporter) August 3, 2021

Гръцки медии съобщават, че днес е имало прекъсвания на електричеството в централните, южните и северните райони на Атина заради повишеното потребление на ток в домовете. Натоварването на електрическата мрежа е предизвикано от активното използване на климатици заради силните горещини.

Very big fire in the North of Athens :/ https://t.co/reOxXXEkFw — TIGER ☢ (@wrongname46) August 3, 2021

Заради пожара във Варибоби е престанал да работи високоволтовият електропровод Ахарнес - Агиос Стефанос, което е довело да прекъсвания на електричеството в редица райони в областта Атика, информира ТАСС.

Forest fire is raging in Varympompi, NW #Attica: Settlement evacuated; residents urged to shut doors, windows #Greece NW #Athens https://t.co/YLAyiepJdE — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) August 3, 2021

Гръцките пожарникари продължават и днес борбата за потушаване на бушуващия трети ден пожар на остров Родос, където вече са изгорели над 700 хектара гори. Пожарът е на път да бъде овладян, но от време на време се разгарят нови огнища под въздействие на силните ветрове.

Продължава и горският пожар близо до град Корони в областта Месиния на полуостров Пелопонес, който избухна вчера. Огънят отново се е усилил заради силни ветрове и пламъците застрашават жилищни сгради в редица населени месета. С превантивна цел са евакуирани жителите на село Ливадакия.

Огнеборците полагат също усилия за потушаване на горски пожар в предградие на град Козани в северната част на страната.