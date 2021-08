Град Зарандж, столица на афганистанската провинция Нимроз, беше превзет от талибаните днес, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс. Това е първата столица на афганистанска провинция, превзета от бунтовниците, които засилиха офанзивата си. Полицейски говорител уточни, че талибаните са успели да превземат града поради липсата на подкрепления от правителството в Кабул.

Докато чуждите войски се изтеглят от Афганистан, бунтовниците превзеха десетки райони и гранични пунктове и започнаха офанзиви срещу няколко градове със статут на провинциални столици. Сред тях са западният град Херат и южният Кандахар.

