Малък противопожарен самолет се разби при операция за овладяване на пожар в западна Гърция, предаде Франс прес.

Пилотът е оцелял и е невредим. Няма пострадали и на земята, съобщиха от пожарната на остров Закинтос.

Пожарите в южната ни съседка отнеха живота на двама души през последните дни. Стотици бяха евакуирани и днес от остров Евбея, където огнената стихия настъпва вече 6-ти ден. Много от по-младите местни жители пренебрегнаха нареждането за евакуация, за да предпазят жилищата си от огъня.

Алексис Ципрас - бивш премиер, а сега лидер на опозицията - обвини правителството, че няма никакъв план за овладяване на кризата. През последните 10 дни пожарите изпепелиха 56 хиляди хектара площи.

⚠️#AircraftCrash: 8th #August2021, #HellenicAirForce #PZLM18 t/n 128 of #359Mira crashed at #Maherado #Zakynthos (#Zante) when its pilot attempted a #forcedLanding.#M18Dromader t/n 128 and 030 operated from #LGKF #359ΜΑΕΔΥ detachment.https://t.co/gLStLdObEn