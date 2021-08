Първи случай на Марбургска вирусна болест, силно заразно заболяване, предизвикващо хеморагична треска, бе регистриран в Гвинея. Това е и първият случай в цяла Западна Африка, съобщи Световната здравна организация, цитирана от Франс прес.

"Марбургската вирусната болест, спадаща към семейството на Ебола, е установена по-малко от два месеца, след като Гвинея обяви за приключила епидемията от Ебола", се казва в съобщение на регионалния офис на СЗО.

As Guinea confirms West Africa's first case of Marburg virus, the WHO says it must be “stopped in its tracks” as it has the potential to spread far and wide.

The highly infectious illness is often fatal and causes a haemorrhagic fever similar to Ebola.

Случаят е открит в южния окръг Гекеду. Проби, взети от починал пациент, са изследвани в местна лаборатория и в националната лаборатория за хеморагична треска. Те дали позитивен резултат за вируса Марбургска. Резултатът е потвърден и в сенегалския институт "Луи Пастьор".

Медицински научен екип е изпратен на място - в селището Кунду в Гекеду, за да проучи влошаването на симптомите на починалия. Там вече е пристигнал и екип на СЗО, включващ 10 експерти, сред които епидемиолози и социални антрополози. Те подкрепят националните здравни власти в усилията им да проучат ситуацията и да осигурят подходящи мерки срещу болестта. Граничният контрол е засилен, съседните страни са предупредени.

The Marburg virus next? “Symptoms include a high fever and muscle pain, but some patients later suffer bleeding from their eyes and ears.” How well prepared are we for this as a way of life? #r4today #Marburg https://t.co/SCgYu3ydFk — Steve Harlie (@HarlieSteve) August 10, 2021

Марбургската вирусна болест се предава на човека от прилепи и се разпространява чрез контакт с телесни течности на други хора или заразени повърхности. Тя започва внезапно със силна треска, специфично главоболие и гадене. Смъртността варира между 24 и 88 процента. За тази болест няма одобрени ваксини или лекарствени препарати, но симптоматичното лечение и рехидратацията - орална или венозна, подобряват шансовете пациентът да оцелее, посочва СЗО.