Рекордно висока температура на въздуха измериха в околностите на историческия италиански град Сиракуза, пише изданието “Куриере де ла Сера”. Показанията на термометрите са отчетени в 14 часа в сряда от агрометеорологичната система на остров Сицилия и претендират за нов рекорд в Европа.

Измерването можете да видите ТУК.

Близо 50° отчетоха термометрите в Тунис

Досега това първенство се държи от Атина, където през юли 1977 година са измерени 47 градуса. Температурата, кандидат за най-високата отчетена на Стария континент, предстои да бъде прегледана и евентуално одобрена от Световната метеорологична организация.

48.8°. A Siracusa, oggi, è stata raggiunta la temperatura più alta mai registrata in Europa.

Ripetiamo: la temperatura più alta mai registrata in Europa.

È la prova, l'ennesima, che il clima non sta cambiando: è già cambiato e siamo in piena crisi.