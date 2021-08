Футболната легенда Герд Мюлер е починал по-раноднес. Новината съобщиха от "Байерн Мюнхен". Легендарният нападател бе на 75 години. В последните няколко години той страдаше от деменция.

Мюлер бе един от двамата футболисти в света с повече голове, отколкото мачове за националния отбор – 68 гола в 62 мача за немския национален отбор. През сезон 1972/73 вкарва рекордните 67 гола във всички турнири. Рекордът е подобрен едва през сезон 2011/12 от Лионел Меси.

Той има 566 гола в 607 мача за "Байерн". Мюлер няма нито един червен картон през цялата си кариера.

Той е носител на Златната топка за 1970 г. и Златната обувка за 1974 г. Световен шампион с тима на Германия през 1974 г., бронзов медалист от 1970 г.

Germany and Bayern Munich legend Gerd Muller has sadly passed away, aged 75.



