Американската група „Нирвана” беше дадена на съд от момчето, което е на обложката на албума „Nevermind”, съобщава БТА.

Спенсър Елдън, който е бил на четири месеца, когато се появява на снимка на обложката на албума, заведе дело срещу музикантите в Лос Анджелис с аргумента, че изображението му нарушава федералния наказателен закон за детска порнография, съобщи ТАСС, като цитира портала „Дедлайн”.

На обложката на албума от 1991 г. се вижда голо момченце, което плува под вода към банкнота на риболовна кукичка.

