Голяма експлозия е избухнала в близост до международното летище Хамид Карзай в Кабул. Новината бе съобщена от прессекретарят на Пентагона Джон Кирби. Към този момент броят на жертвите е неизвестен.

BREAKING: The U.S Pentagon Press Secretary has confirmed there has been an explosion outside Kabul's airport.



Casualties are unclear at this time.



More on this: https://t.co/4xj83cbiNm pic.twitter.com/kUcrDBT2mJ — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021





Хиляди афганистанци са събрани на летището в продължение на дни, опитвайки се да избягат от страната след превземането от талибаните по -рано този месец.

Kabul airport explosion pic.twitter.com/fmyosQAhhy — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021

Западните държави предупредиха за евентуална атака.

BREAKING: The Pentagon has confirmed an explosion outside Kabul airport. @ckubeNBC has details.@MSNBC pic.twitter.com/836elBpsil — Stephanie Ruhle Reports (@RuhleOnMSNBC) August 26, 2021

Западните държави извеждат от Кабул тези хора, които биха могли да бъдат от полза в Афганистан, заяви говорителят на движение „Талибан” Забихула Муджахид в интервю за вестник „The New York Times” по-рано днес.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Както съобщи Белият дом, от 14 август САЩ са евакуирали от Афганистан над 82 000 човека, от които само 4 500 са американци и членове на техните семейства.