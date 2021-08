Независимо от варваските атаки на летището в Кабул, евакуацията ще продължи, закани се британският премиер Борис Джонсън в изявление след инцидента.

Джонсън допълни, че усилията "ще продължат до последния момент", а взривовете демонстрират "важността да продължим евакуацията възможно най-бързо и ефективно в часовете, които ни остават".

Джонсън участва в заседание на правителствената комисия по извънредни ситуации COBRA. След заседанието премиерът бе категоричен, че няма да има промени в графика за евакуация от Кабул.

Непосредственият приоритет пред Лондон сега е да приключи евакуирането, а след това нещата ще преминат във "втора фаза": в нея страните от Г-7 и НАТО "ще се ангажират с талибаните, за да се опитат да започнат преговорен процес, който да осигури нормално бъдеще за народа на страната".

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021

Транспортният министър на Великобритания издаде заповед британските самолети да избягват въздушното пространство над Афганистан.

Италия "категорично осъжда" взривовете на летището в столицата на Афганистан Кабул, написа външният министър Луиджи Ди Майо в Twitter.

I'm following with grave concern the situation at Kabul’s airport & strongly condemn today’s horrific terrorist attack.



The incident underscores the volatility of Afghanistan, but also strengthens our resolve as we continue to deliver urgent assistance to the Afghan people. — António Guterres (@antonioguterres) August 26, 2021

"Нито един италианец не е пострадал при атентатите в Кабул ... Изразявам съболезнованията си на тези, които са загубили живота си, и моята солидарност с ранените. Италия категорично осъжда атаките", пише Ди Майо.

Nessun italiano è rimasto coinvolto negli attacchi di #Kabul. Desidero ringraziare i nostri diplomatici e militari per il loro coraggio e il loro impegno. Esprimo cordoglio per chi ha perso la vita e vicinanza ai feriti. L’Italia condanna fermamente questi attacchi. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) August 26, 2021

Италия продължава да евакуира граждани от Афганистан със самолети.

Ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази съболезнования на жертвите и близките на загиналите при терористичната атака на летището в Кабул и призова за поддържане на открит безопасен достъп до въздушното пристанище и предотвратяване на възраждането на тероризма в Афганистан.

Today’s attack is now the deadliest in Afghanistan since Aug. 6, 2011, when President Obama was in office.



Where is the President of the United States? — House Republicans (@HouseGOP) August 26, 2021

"Дълбоко съм загрижен за съобщенията за бомбардировките в Кабул и следя отблизо ситуацията. Мислите ми са за жертвите и техните семейства. От жизненоважно значение е да се осигури безопасен достъп до летището. Трябва да гарантираме, че настоящата нестабилност няма да доведе до увеличаване на терористичната активност", написа той в Twitter.

I utterly condemn the barbaric terrorist attack in Kabul in which Afghans and members of the US military lost their lives.



The threat of terrorist attack is one of the constraints we’ve been operating under, but our evacuation effort continues with over 12,000 extracted so far. pic.twitter.com/DXCFPj9KQC — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2021

Американският президент Джо Байдън отложи за неопределено време преговорите с израелския премиер Нафтали Бенет, който е в американската столица, заради бомбардировките в Кабул. Това съобщи информационният портал Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тях Белият дом е поискал от израелския премиер да не напуска хотела във Вашингтон, където е отседнал, за среща с американския лидер, която е трябвало да започне в 11:30. Както отбелязва портала, президентът все още провежда консултации в Белия дом заради ситуацията около експлозиите в афганистанската столица.

Ситуацията в Афганистан изисква в близко бъдеще френското посолство да бъде евакуирано от Кабул. Това обяви френският президент Еманюел Макрон в Дъблин по време на посещение в Ирландия и съвместна пресконференция с премиера Микол Мартин.

Tragic news from Kabul. This was a despicable, evil attack. My thoughts are with those who have lost loved ones, everyone on the ground, and the families around the world who remain deeply concerned about the safety of their friends and family members. — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) August 26, 2021

"Предстоящите часове ще бъдат особено опасни за всички, които са на и в близост до летището в Кабул. В момента френският посланик, служителите на посолството, други французи, както и френските военни от специалните части са на летището. Те ще напуснат афганистанската територия с тези последни полети, които ще се извършват от Франция в съответствие с възможностите за полети, които Съединените щати ще й предоставят“, каза френският лидер.

WASHINGTON (AP) — Two US officials say 11 Marines and a Navy medic were killed in the Afghanistan attacks. — Jonathan Lemire (@JonLemire) August 26, 2021

Френският президент добави, че Франция все още ще се опита да евакуира "стотици афганистанци".

„В момента имаме събрани хора, докарани в 20 автобуса, това са хора с двойно гражданство и онези афганистанци, които искаме да евакуираме“, каза Макрон.

По време на пресконференцията той коментира бъдещата работа на посолството. "Френският посланик няма да остане в Афганистан и ще работи от Париж заедно с екипа си", каза Макрон.

Той отбеляза, че „всъщност“ френското посолство в Афганистан ще продължи своята работа.

"Това се дължи на факта, че не признаваме управляващия режим, но признаваме страната и продължаваме да работим с нея. Посланикът ще запази задълженията си, но от съображения за сигурност ще действа от Париж", обясни Макрон.

Той добави, че "тази ситуация ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо". "И вземайки предвид гаранциите, които ще получим от талибаните по отношение на неговата сигурност", каза той.

12 United States servicemembers have been killed in Afghanistan. Tragic.



Pray for these families. — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) August 26, 2021

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че приоритетът на алианса остава възможно най-ранната евакуация на максимален брой хора от Афганистан.

"Категорично осъждам ужасяващия терористичен акт близо до летището в Кабул. Мислите ми са със засегнатите и техните близки. Нашият приоритет е да евакуираме възможно най-много хора възможно най-скоро", написа Столтенберг на страницата си в Twitter.