Голяма експлозия избухна по-рано днес в близост до международното летище Хамид Карзай в Кабул. Новината бе съобщена от прессекретарят на Пентагона Джон Кирби. Малко след първоначалната е последвала и втора експлозия. Би Би Си съобщават за поне 60 загинали и над 150 ранени.

12 американски военнослужещи са сред загиналите, съобщи The Wall Street Journal, цитирайки източници от Пентагона.

"Трима американски морски пехотинци са тежко ранени, а четирима са загинали при взрива", написа посланикът на САЩ в Кабул в профила си в Туитър.

BREAKING: The U.S Pentagon Press Secretary has confirmed there has been an explosion outside Kabul's airport.



Casualties are unclear at this time.



More on this: https://t.co/4xj83cbiNm pic.twitter.com/kUcrDBT2mJ — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021





Хиляди афганистанци са събрани на летището в продължение на дни, опитвайки се да избягат от страната след превземането от талибаните по -рано този месец.

Kabul airport explosion pic.twitter.com/fmyosQAhhy — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021

Западните държави предупредиха за евентуална атака.

#UPDATE At least five bodies and more than a dozen injured people were taken to a #Kabul hospital Thursday after two blasts outside the Afghan capital's airport, an AFP photographer at the clinic said pic.twitter.com/zvHpwPpvqR — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2021

Западните държави извеждат от Кабул тези хора, които биха могли да бъдат от полза в Афганистан, заяви говорителят на движение „Талибан” Забихула Муджахид в интервю за вестник „The New York Times” по-рано днес.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Както съобщи Белият дом, от 14 август САЩ са евакуирали от Афганистан над 82 000 човека, от които само 4 500 са американци и членове на техните семейства.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021

Според съобщения в медиите, взривът е бил самоубийствен атентат на един от входовете на летището (Abbey Gat), след което той е бил последван от стрелба. Говори се, че има редица ранени афганистанци, като към момента няма информация за жертви от други националности.

There could be a second explosion: French Ambassador to Afghanistan asks people to stay away from Hamid Karzai Airport in Kabul. @Geeta_Mohan gets us more details. (@ShivAroor)#KabulAirport #Kabul #Taliban pic.twitter.com/HDNKzvqA44 — IndiaToday (@IndiaToday) August 26, 2021

Според представител на Белия дом американският президент Джо Байдън е информиран за експлозията. Байдън е бил на среща с представители на службите за сигурност относно ситуацията в Афганистан, когато е било съобщено за експлозията, съобщава Ройтерс, цитирайки неназован източник, запознат с въпроса.

The U.S. Embassy in Kabul has issued a new security alert warning of a "large explosion at the airport" and "reports of gunfire."



Follow our coverage: https://t.co/FtJiEGCB2B pic.twitter.com/3hY6boRqiC — CBS News (@CBSNews) August 26, 2021

Съединените щати продължава да се опитват да транспортират своите граждани и някои афганистански граждани от Кабул, преди американските военни да се изтеглят напълно от Афганистан на 31 август.

Според турското министерство на отбраната е имало две експлозии извън летището на Кабул, като няма информация за пострадали турски военнослужещи, предава Ройтерс.

Британското министерство на отбраната пък заяви, че работи за установяване на случилото се на летището в Кабул след съобщенията за експлозия.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

"Работим неотложно, за да установим какво се е случило в Кабул и както е неговото въздействие върху текущите усилия за евакуация“, заяви министерството на отбраната на обединеното кралство в "Туитър".

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

"Нашата основна грижа остава безопасността на нашия персонал, британски граждани и гражданите на Афганистан. Ние сме в близък контакт с нашите съюзници от САЩ и НАТО на оперативно ниво при незабавното реагиране на този инцидент".

Британският премиер Борис Джонсън свика кризисни преговори след голямата експлозия на летището в Кабул, съобщиха от кабинета му.

The attack on innocent people at Kabul airport simply trying to escape the horror of Taliban rule shows exactly who the group has brought with them.



The pattern is well established - from Nigeria and Mali to Syria and Iraq whenever Islamist extremists take power, terror follows. — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) August 26, 2021

Говорителят на "Даунинг Стрийт" заяви, че Джонсън е бил "информиран за ситуацията на летището в Кабул" и е свикал заседание на Комисията по извънредни ситуации на COBR за по-късно днес, съобщи АФП.