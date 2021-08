Япония блокира използването на 1,63 милиона ваксини Moderna, произведени в Испания, поради евентуално замърсяване при производствения процес, съобщи Евронюз.

Здравните власти в Токио съобщиха, че в неизползвани флакони от ваксините са открити "аномални вещества". Възможно е на хората да са приложени дози от замърсените препарати, но до момента не са докладвани неблагоприятни странични ефекти, съобщиха от Министерството на здравеопазването в страната.

Но Takeda Pharmaceutical, японска компания производител на лекарства, отговарящ за продажбите и разпространението на ваксината, заяви, че е взел решение да блокира използването на 1,63 милиона дози, произведени в същата производствена линия.

Japan halts use of 1.63 mil. Moderna vaccine doses over contamination. Small black materials reported could be metallic fragments, one of its senior officials said.

At least 180,000 potentially contaminated shots have already been administered https://t.co/N2kVsrQ2ZR