Датската кралица Маргрете Втора ще бъде сценограф на филм на световноизвестния датски кинорежисьор Биле Аугуст за американската стрийминг услуга Netflix, съобщи ТАСС.

Сценарият на филма "Еренгард" е по една от последните творби на писателката Карен Бликсен (1885-1962), съобщиха от продуцентската компания Ес Еф Студиос.

Кралица Маргрете Втора работи в различни художествени формати от 70-те години - живопис, църковен текстил, акварел, гравюри, илюстрации на книги, декупаж, сценография. В началото на 70-те години тя илюстрира датските издания на "Властелинът на пръстените" на Толкин под псевдонима Ингахилд Гратмер, припомни "Холивуд рипортър".

