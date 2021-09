Куба ще започне тази седмица да ваксинира срещу COVID-19 тийнейджърите, а по-малките деца от средата на септември, предаде Ройтерс.

Според днешни публикации в кубински държавни медии това е част от кампания, която цели до декември да бъдат ваксинирани над 90 процента от жителите на Куба.

In search of immunizing its entire population, Cuba will vaccinate children and adolescents https://t.co/YSXoMwuigo