Внушителен гранитен монумент, издигнат в памет на жертвите от атентатите на 11 септември 2001 г., беше осквернен от вандали, изписали със спрей на две места на него "Талибан", предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Паметникът, намиращ се в бизнес района на град Грийнвил, се състои от две кули, всяка от които тежи близо два тона.

"Полицията разследва вандалския акт, извършен вчера сутринта. По-късно днес се очаква оценка на щетите", съобщи Пол Никълс, основател и изпълнителен директор на компанията, издигнала мемориала -"Ъпстейт Гранит Сълушънс".

