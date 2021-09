Актьорът Джеф Бриджис сподели на сайта си, че туморът му се е свил, а боледуването от COVID-19 е "в огледалото за задно виждане", съобщи Асошиейтед прес. Туморът от 30 см вече е колкото стъклено топче. Докато е бил на химиотерапия обаче, и той, и съпругата му Сузан Гестън през януари са се заразили с коронавирус. COVID-19 го е поразтърсил, но вече е по-добре и е ваксиниран.

Съпругата на Джеф Бриджис е била пет дni в болница, но той е останал на болнично легло пет седмици и дори се е доближил до "перлените порти" защото имунната му система била срината.

Jeff Bridges says his cancer is in remission and he's recovered from his near-fatal bout with COVID-19



'My dance with COVID makes my cancer look like a piece of cake'



(via @TheJeffBridges) pic.twitter.com/6YFsMQkYMY