Тримата тайконавти успешно се приземиха в китайския автономен район Вътрешна Монголия, предадоха световните информационни агенции. "Капсулата на космическия кораб "Шънчжоу-12" успешно се приземи", съобщи китайската телевизия.

#LATEST The re-entry capsule of the #Shenzhou12 spaceship, with three astronauts aboard, has successfully returned to the Dongfeng landing site in north China's Inner Mongolia Autonomous Region on Friday. #SpaceChina pic.twitter.com/WgXTEQYGwJ — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) September 17, 2021

Екипажът вчера пое обратно към Земята. Тайконавтите Ни Хейшан, Лю Бомин и Тан Хунбо останаха в космоса три месеца, за да подготвят бъдещата космическа станция.

Three Chinese astronauts Nie Haisheng, Liu Boming and Tang Hongbo saluted and expressed their gratitude to the people who have supported them as they leave China Space Station Thursday.



They have lived in Tianhe for 90 days, the longest stay in #space by Chinese astronauts. pic.twitter.com/RRfZ4yodOX — MeAdote (@MeAdoteBeta) September 16, 2021

Тя е в процес на изграждане, като два модула трябва да бъдат изведени на орбита през следващата година.

Astronauts return to earth after China's longest space mission https://t.co/FTHEs53qym — BBC News (World) (@BBCWorld) September 17, 2021

Китай възнамерява да изгради своята космическа станция на две фази - тестване на технологии на орбита през 2021 г. и извършване на инсталационни работи през 2022 г.

The astronauts have already set China’s record for the most time spent in space. https://t.co/HGpJvvfLqI — ABC News (@ABC) September 16, 2021

Мисията на "Шънчжоу-12" беше първата от четирите, които са планирани до 2022 г.

Chinese astronauts returned to Earth Friday after completing the country's longest-ever crewed mission, the latest landmark in Beijing's drive to become a major space powerhttps://t.co/h8kP62l3u9#AFPgraphics: How China plans to build up its space station pic.twitter.com/lBTDIcBPMF — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2021