Правителството на американския президент Джо Байдън обяви днес, че ще ускори темпа на експулсиране със самолет на над 10 000 мигранти, най-вече от Хаити, струпани от няколко дни под мост в Тексас след нелегално преминаване на границата от Мексико, предаде Франс прес.

Хиляди мигранти се струпаха под мост с надеждата да влязат в САЩ (ВИДЕО)

🇺🇲⚡🇲🇽The situation on the southern border of the United States is close to critical. Thousands of migrants cross the Rio Grande River, bordering Mexico. The authorities cannot do anything about it.

/ FOX News /

#USA #Mexico pic.twitter.com/qI6cOlewyN