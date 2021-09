Няколко хиляди души протестираха в центъра на Загреб в събота, изразявайки недоволство от въведените от властите рестиктивни мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, съобщи Хина. Участниците в митинга призоваха за мирна съпротива на рестрикциите и ваксинацията.

По време на протеста имаше силно присъствие на полицията.

Някои от говорещите на протеста призоваха за отмяна на противоепидемичните мерки и за оставката на премиера Андрей Пленкович.

Thousands of peaceful protesters gather at the main square in the Croatian capital Zagreb, opposing the pandemic restrictions, vaccine mandates, media censorship and tyrannical measures, both in Croatia and abroad. #Zagreb #FreedomFestival #FestivalSlobode pic.twitter.com/QAeVRiK88a