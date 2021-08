Голям пожар се разрази в близост до град Трогир, на адриатическото крайбрежие на Хърватия, като снощи до полунощ са изгорели приблизително 5500 декара ниска и иглолистна растителност, съобщава агенция Хина, позовавайки се на службата за противопожарна безопасност на Сплитско-Далматинска жупания.

Пожарът, избухнал в околностите на селището Сегет Горни край Трогир, е овладян само частично, като по-голямата му част още е извън контрол, като на места приближава до жилищни сгради.

Поради огъня вчера бяха преустановени кацанията на летището в град Сплит за около час, а полетите бяха пренасочвани към Загреб или Задар.

Рано сутринта днес е било частично възстановено автомобилното движение край Трогир, преустановено снощи по искане на противопожарната служба, съобщава вестник "Слободна Далмация".

Seeing massive #fires on the hills of #Trogir #Croatia - at least 2 fire fighting airplanes trying to get it under control. But somewhat strong wind gusts are seemingly making it hard to contain. 🤞 pic.twitter.com/swOG1jDgTe