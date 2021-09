Клиент застреля 20-годишен работник на бензиностанция, след като той го помолил да сложи маска, докато си купува бира. Убийството е извършено в събота вечерта в германската провинция Рейнланд Пфалц.

След кратък конфликт с жертвата нападателят излязъл от търговския обект. Около час и половина по-късно заподозреният се върнал, като този път бил с маска на лицето. Но докато носел бирите си към касата, той свалил маската и се разразил нов спор.

Germany: Gas station employee killed over a face mask,



A 20Yo Gas station employee was was shot dead after asking a customer to wear a face mask, suspect says he was stressed out by coronavirus measures - Berliner Morgenpost. pic.twitter.com/lMggK1LRjI — @KassMedefer (@KMedefer) September 21, 2021

"След това извършителят вади пистолет и го застрелва право в главата", каза прокурорът Кай Фурман пред репортери.

Заподозреният 49-годишен германец е отишъл на следващия ден до полицейския участък, за да се предаде, след което е арестуван. По време на разпита заявил, че се чувства „притиснат“ от мерките срещу коронавируса, които възприема като „непрекъснато нарастващо нарушение на правата му“ и не виждал друг начин да се противопостави, каза Фурман.

A 20-year-old gas station employee in Southwest Germany was executed by an angry man who didn't want to wear a mask. The victim was a student working part-time. We need to stop walking on eggshells around these #Querdenker terrorists. #Maskenpflicht https://t.co/q9aK3uBn7d — Reuven Proença💉💉 (@reuven_p) September 21, 2021

Катрин Гьоринг-Екард, парламентарният лидер на „Зелените", написа в Twitter, че е "дълбоко разтърсена" от убийството, което според нея е "жестокият резултат от омразата".