Алберт Бурла, директорът на една от водещите компании за производство на ваксини срещу коронавирус Pfizer, заяви, че очаква "в рамките на една година" човечеството да се върне „към нормалното” след пандемията на коронавирус, но и да подлежи на ежегодни ваксинации.

"Мисля, че можем да се върнем към нормалното. Не мисля, че това означава, че няма да дойдат нови варианти (на вируса). И не мисля, че това означава, че можем да живеем нормален живот без редовни ваксинации", каза Бурла в ефира на канала ABC.

"Ще имаме ваксини (ефектите от които) ще продължават поне година. В най -вероятния сценарий говорим за годишна реваксинация", каза Бурла.

