Пилотираният космически кораб "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") се скачи успешно с лабораторния модул "Наука" на Международната космическа станция (МКС), съобщи ТАСС.

Това е първият пилотиран кораб, скачил се с модула "Наука", който влезе в състава на МКС на 29 юли тази година. На борда на кораба са руските космонавти Олег Новицки и Пьотр Дубров и американският астронавт Марк Ванде Хай. Скачването бе извършено ръчно. От Роскосмос съобщиха, че автономният полет на кораба преди това е продължил 42 минути. Преди това пилотираният кораб се отдели от модула "Рассвет" на МКС, към който се скачи в началото на април.

От Роскосмос припомниха, че операцията била нужна, за да се освободи модула "Рассвет", към който на 5 октомври е планирано да се скачи пилотираният кораб "Союз МС-19" с космонавта Антон Шкаплеров, актрисата Юлия Пересилд и режисьора Клим Шипенко на борда.

Undocking confirmed at 8:21am ET. High above the South Atlantic Ocean, @Astro_Sabot, Oleg Novitskiy, and Pyotr Dubrov have begun their Soyuz relocation maneuver at the @Space_Station. pic.twitter.com/RodFMErARJ