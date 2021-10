Осем души загинаха, сред които и дете, след като частен самолет, регистриран в Румъния, се разби в празна сграда край Милано.

Машината е излетяла от летище „Линате” за остров Сардиния. Само няколко минути по-късно е започнала да губи рязко височина, а от данните на полета става ясно, че пилотът се е опитал да се върне на летището.

Firefighters work in the building into which a small private plane crashed into the San Donato Milanese district in #Milan, #Italy, 03 October 2021. Six people died in the #planecrash, rescuers said. 📷 epa / ANSA / Andrea Fasani#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/Q8PKGVMJMg