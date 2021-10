Кралската шведска академия на науките реши да удостои с Нобеловата награда за физика за 2021 г. трима учени - Сюкуро Манабе и Клаус Хаселман и Джорджо Паризи "за новаторски принос към разбирането ни на сложните физични системи", съобщи сайтът на Нобеловата фондация.

Сюкуро Манабе и Клаус Хаселман получават заедно половината от тазгодишната награда за моделиране на климата на Земята и надеждно прогнозиране на глобалното затопляне.

Паризи е отличен за изследване на физичните системи.

Дейвид Джулиъс и Ардем Патапутян са Нобеловите лауреати по медицина

Престижната награда е съпроводена със златен медал и парична премия от 10 милиона шведски крони (над 1,14 млн. щатски долара).

