Британецът Травис Лъдлоу е най-младият пилот, самостоятелно обиколил земното кълбо, предаде ЮПИ. Постижението му е признато от Книгата на рекордите на Гинес. Той е на 18 години и 150 дни, когато успешно завършва пътуването. Травис Лъдлоу излетя с малък, едномоторен самолет на 29 май от летище в Нидерландия и се върна в страната 44 дни по-късно.

Британският тийнейджър направи спирки в Полша, Русия, САЩ, Канада, Гренландия, Исландия, Великобритания, Ирландия, Испания, Мароко, Франция и Белгия.

Avid aviator Travis Ludlow went around the world in 44 days ✈️

Младежът първоначално планира да тръгне на околосветска обиколка през май 2020 г., но е принуден да отложи пътуването заради коронавирусната пандемия.

Record breaking teen pilot, Travis Ludlow, flew briefly into Gibraltar during his solo flight around the world. https://t.co/SfF6J2Dzut