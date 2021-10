Роботи по улиците в Сингапур следят за нарушения на социалната дистанция.

Наречени с името "Хавиер", те са оборудвани със седем камери, които им позволяват да откриват "нежелано социално поведение", например ако неправилно паркирате мотора си, ако пушите в неразрешена област или ако социалната дистанция не се спазва.

Учени представиха талантлив робот, който кара скейтборд и ходи по въже (ВИДЕО)

A robot policing 'uncivil behaviour' patrols the streets of Singapore. The robot, called Xavier, uses seven cameras and issues instructions to the public about observing by-laws. More videos here: https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/LcIX9D08Xg

Според ръководителя на проекта Майкъл Лим, тези машини са новото оръжие срещу безопасността, пише Евронюз.

VIDEO: From CCTV to trials of lampposts with facial recognition tech, Singapore is seeing an explosion of tools to track inhabitants and now patrol robots that blast warnings at people engaging in "undesirable social behaviour" are also on trial pic.twitter.com/vGLKe4xZPf